القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 02:09 ص

اليوم.. انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالغربية

انطلاق مبادرة 100
انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالغربية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2535965

تنطلق بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، فعاليات حملات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمراكز ومدن المحافظة، ضمن محافظات المرحلة الثالثة، والتي ستستمر حتى نهاية شهر إبريل المقبل.

وتستهدف الحملات عمل المسح الطبي لـ3376735 مواطن، لاكتشاف المصابين بفيروس سى، والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة، تعمل على فترتين الأولى من 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً، كما يتم العمل من خلال برنامج إلكتروني أون لاين، عن طريق إدخال الرقم القومي للمواطنين بمحافظة الغربية.

واستعدت المحافظة لتنفيذ المبادرة بزيادة عدد المقرات الثابتة، لإجراء الفحوصات الطبية إلى 366 مقر بدلًا من 301، وتم تزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، وكذا انتهاء مديرية الصحة باختبار الحالة الفنية للمقرات، وتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية وغير الطبية التي تلزم تشغيل المبادرة، مع توفير 20% من المستلزمات كإحتياطي استراتيجي، وقيام التأمين الصحي بالتنسيق مع جامعة طنطا وتحديد سبل صرف العلاج للمصابين، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة، وكذا توفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين، وكذا السترات الخاصة بالعاملين بالمبادرة.

وأعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، عن متابعته بصفة شخصية تجهيز كافة مقار الفحص ونقل كافة المعدات، والمستلزمات الطبية واستكمال الكواشف، لتكون جاهزة للعمل مع بداية المبادرة، مشددًا على أهمية دور المجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات فى توعية المواطنين على المشاركة في المبادرة، للاطمئنان على صحتهم.

ودعى "السعيد" جميع وسائل الإعلام لمرافقته فى جولة، اليوم الجمعة، عند الساعة الثانية عشر والنصف، لتفقد أول يوم من انطلاق المبادرة، مؤكدًا أن المحافظة بكافة قطاعاتها مسخرة لخدمة هذة المبادرة.

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