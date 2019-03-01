البشير يفوض صلاحياته الحزبية ويعلن التفرغ لرئاسة الحكومة

أعلن حزب المؤتمر الوطني في السودان، أن الرئيس عمر البشير، نقل صلاحياته الحزبية لأحمد هارون ليتفرغ لرئاسة الحكومة، حسب ما أفاد مراسلنا.



وقال أحمد هارون نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحزب برئاسة البشير، إن البشير قرر تفويض سلطاته واختصاصاته بتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي حتي يتفرغ البشير لمهامه الوطنية التي عبر عنها في خطابه الجمعة الماضية.



وأضاف، إن المكتب القيادي أبدي تفهما للخطوة واستعداده لترتيب أوضاعه الداخلية بما يضمن مساهمة الحزب بشكل إيجابي ضمن القوي السياسية الأخري في المبادرة الوطنية التي طرحها الرئيس عمر البشير.



هارون أشار إلى أن الحزب جدد تأكيده ودعمه لهذه المبادرة الوطنية، ووثيقة الحوار الوطني باعتبارها أساسا قابلا للتطور والبناء، وأن الحزب جاهز للانخراط مع أي قوي سياسية أخري للمضي في سبيل لم الشمل الوطني.



وقرر السودان تشكيل نيابات ومحاكم طوارئ في أنحاء البلاد وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس عمر البشير عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، وفقا لوكالة السودان للأنباء.



وكان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد يوم الجمعة، وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.