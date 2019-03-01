شيكو وهشام ماجد داخل ستوديو مصر بسبب "اللعبة"

يواصل فريق عمل المسلسل الدرامي "اللعبة" الذي يخوض بطولته كل من الفنان شيكو، والفنان هشام ماجد، تصوير مشاهد العمل استعدادًا لعرضه ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.



وعلمت "الدستور" أن مخرج المسلسل معتز التوني، يصور اليوم الجمعة عددًا من المشاهد الداخلية داخل ستوديو مصر، وتجمع المشاهد كل من الفنان سامي مغاوري، وشيكو، وهشام ماجد.



"اللعبة" يشارك في بطولته كل من الفنان هشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب، ودعاء رجب، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم من النجوم، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود، وإخراج معتز التونى.