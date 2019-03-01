الليلة.. يوسف زيدان بضيافة مركز تويا الثقافى

يحل الدكتور يوسف زيدان٬ في السادسة مساء اليوم الجمعة٬ ضيفا علي مركز تويا الثقافي بالمعادي٬ ولقاء مفتوح حول أحدث كتاباته٬ رواية "فردقان.. اعتقال الشيخ الرئيس".



يشار إلى أن الرواية تعيد بناء حياة ابن سينا، العصر الذي عاشه، والحكام الذين عاصرهم، وتتطرق بالتفصيل إلى فترة اعتقاله بداخل قلعة "فردقان" وكيف أثرت هذه الفترة وانعكست على شخصيته وتفاصيل حياته، وكذلك كتاباته أيضًا.



كما أن عنوان الرواية "فردقان" هو اسم القلعة الفارسية التي سُجن فيها ابن سينا، سنة 412 هجرية، وكتب فيها حي بن يقظان، كتاب الهداية، رسالة القولنج، وتم اكتشاف أطلالها بوسط إيران في العام 2017.