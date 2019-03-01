أروقة تصدر طبعة جديدة من "إيروتيكا" لــ يانيس ريتسوس

صدرت حديثًا عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر٬ طبعة جديدة من المجموعة الشعرية "إيروتيكا" للشاعر اليوناني يانيس ريتسوس٬ ترجمة وتقديم جمال حيدر.



ومما جاء في المجموعة نقرأ:

ذاكرةٌ مُطلقةٌ أنتِ. وأنتِ رِقّةٌ لا تنكسرُ. إنَّ النّهارَ ينبلجُ.

إِجَّاصاتٌ شوكيّةٌ مُكتنزةٌ تَشْطَأُ مِنَ الصّخرِ. شمسٌ ورديّةٌ

تستلقي ساكنةً فوقَ بحرِ مُوْنُوْڤاسْيَا. ظلّنا الثّنائيُّ

بَدَّدهُ الضَّوْءُ على أرضيّةِ الرّخامِ بسجائرها الكثيرةِ المُداسَةِ،

بأزهارِ ياسمينها الصّغيرةِ المُعلّقةِ على إِبَرِ الصّنوبرِ. آهِ يَا دِيُوْتِيْمَا الشّهوانيّةَ،

يا مَنْ وَلَدتِني ويا مَنْ وَلدتُكِ، آنَ أنْ نَلِدَ الأدوارَ والقصائدَ، أنْ نمضي في العالمِ.