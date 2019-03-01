القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

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06:38 م

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07:30 م

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04:41 م

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03:22 م

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12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
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الثقافة
الجمعة 01/مارس/2019 - 12:41 ص

اليوم.. بدء ورشة "فلسفة المونتاج" بمركز الفيلم البديل

اليوم.. بدء ورشة
نضال ممدوح
dostor.org/2535955

تبدأ في التاسعة صباح اليوم٬ بمركز الفيلم البديل سيماتك٬ فعاليات ورشة عن فلسفة المونتاچ بعنوان "استيعاب ما وراء الحرفة"، مع المونتير والمنتج محمد سمير.

وعلى مدار 10 أيام (50 ساعة) الورشة تتعمق في كيفية توظيف المونتاج كأداة أساسية لتطوير الفيلم٬ وفهم المعنى الأكبر للمونتاج وبالتالي تكوين تصور أوسع عن ماهية السينما كواحد من الفنون٬ فهم التأثير الذهني للمونتاج على المتلقي.

ومن الموضوعات التي ستناقشها الورشة:
- دور المونتاج في بناء الفيلم.
- الأنواع المختلفة للأفلام ودور المونتاج في كل منها.
- الأسباب وراء الإبقاء على أو حذف مشهدلقطة.
- الإيقاع وعلاقته بالزمان والمكان.
- العلاقة بين الصورة والصوت.
- استخدام الموسيقى التصويرية في الأفلام.
- تأثير المونتاج على التمثيل.
- فهم العلاقة الحتمية بين المونتير والمخرج والمنتج.
- دور المنتج في مرحلة المونتاج.

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