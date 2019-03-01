حبس 4 أشخاص بتهمة استخدام الأسلحة فى مشاجرة بالقليوبية

أمر حمدى السيد، رئيس نيابة قسم ثان بنها، بحبس 4 أشخاص لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، لقيامهم بمشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ بسبب خلافات الجيرة بينهما، وسرعة ضبط وإحضار كلًا من "ح. ش"، و"ط. س".



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد رشدي، مأمور قسم ثان بنها، يفيد حدوث مشاجرة ومصابين بشارع كلية التجارة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين حدوثها بين كل من طرف أول "م. ع. أ"، 32 سنة، مالك محل، مصابًا بجرح نافذ أسفل الأبط الأيسر، و"و. ع. ع. أ" 19 سنة، عامل، مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وطرف ثان "ط. س. ب"، صاحب محل، و"و. م. ش. س"، 38 سنة، محدثًا إصابة الطرف الأول، و"أ. ف. م"، وآخرين.



كما تبين وجود خلافات سابقة بين الطرف الأول وشقيق المتهم الرابع، وأثناء قيام الطرف الأول بترك السيارة خاصتهما أمام محل الهدايا الخاص بالثالث والمجاور للمحل الخاص بهما حدثت بينهم مشادة كلامية استعان على إثرها بباقي الطرف الثاني والتعدي على الطرف الأول بالضرب، وإحداث إصابة الأول والثاني بسلاح أبيض "مطواه"، وفروا هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات ببنهم.



وتحرر محضر بالواقعة رقم 1120 جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة العامة التحقيق.