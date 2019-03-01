اليوم.. حفل الفنان بلال الشيخ وفرقته "سحر الشرق" بالأوبرا
يحيي الفنان الشاب بلال الشيخ٬ في الثامنة مساء اليوم الجمعة٬ حفل افتتاح موسم الحفلات بالمسرح المكشوف لعام 2019، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية سحر الشرق.
ويتضمن الحفل باقة متنوعة من أغنيات عمالقة الفن في الزمن الجميل٬ ومنهم: سيد درويش ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطى وأم كلثوم وزكريا أحمد ومحمد فوزى وعبد الغنى السيد وغيرهم من الكبار.
بالإضافة إلى أعمال الفرقة الخاصة٬ ومجموعة من أغاني الفلكلور الصعيدي وأغنية للأطفال٬ ويختتم الحفل بأوبريت الليلة الكبيرة للعمالقة صلاح جاهين والشيخ سيد مكاوي.