اليوم.. حفل محمد منير بحديقة الأسرة

يستعد المطرب محمد منير لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم الجمعة، داخل حديقة الأسرة "فاميلي بارك" بطريق السويس.



وطرحت الجهة المنظمة للحفل فئتين للتذاكر الأولى بمبلغ 500 جنيه للـ"VIP"، و200 جنيه للوقوف، ومن المقرر أن تفتح أبواب دخول الجمهور للحفل في السادسة مساءً، على أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء.



ويعتبر هذا الحفل الأول للكينج محمد منير بعد إطلاق ألبومه الجديد "وطن"، والذي طرح منه عدد من الأغنيات على طريقة السينجل بعنوان "أبعد عينيك عني، وروح، وأهل أول، ولو باقي في عمري، وطاق طاقية"، ومن المقرر أن يطرح باقى أغانى الألبوم عقب الحفل.