كشف غموض العثور على جثة عامل فى المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم بقتل عامل بالمرج كما كشفت غموض وملابسات الواقعة.



كانت البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مذبوح وملقي وسط الزراعات بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "ياسين.ج"، 26 سنة، عامل، يرتدي جميع ملابسه، وبه طعن ذبحي بالرقبة وطعنتين متفرقة في الجسد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.م"، 40 سنة، عاطل، بهدف السرقة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الازمة تمكن رجال المباحث من ضبطه.



وبمواجهة المتهم "أحمد.م"، 40 سنة، عاطل، أمام رجال المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، وأدلى بأنه أثناء سيره في مكان الحادث شاهد المجني عليه، فتوجه نحوه لسرقته ممسكًا بسلاح أبيض "سكين"، وعندما حاول المجني عليه مقاومته وجه له عدة طعنات ثم ذبحه للتأكد من وفاته خوفا من افتضاح أمره، وتركه وفر هاربًا.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.