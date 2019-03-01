ضبط 4 طن مستحضرات تجميل فاسدة داخل مصنع بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 4 طن أدوية ومستحضرات تجميل داخل مصنع يستخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر بالخانكة.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ضبط المدعو"أشرف.س"60 سنة، مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والأدوية غير مصرحة بوزارة الصحة بمنطقة العكرشة التابعة لمركز شرطة الخانكة.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن مالك المصنع يستخدم مواد كيميائية مجهولة المصدر في عملية التصنيع، ووضع علامات تجارية مزورة لشركات كبرى علي المنتج النهائي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 طن أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.