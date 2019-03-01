كريم جميل صديق محمد رمضان فى مسلسل "زلزال"

انضم الفنان الشاب كريم جميل إلى فريق عمل المسلسل الدرامي "زلزال" والذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان.



وقال "كريم"، في تصريح لـ"الدستور"، إنه بدأ تصوير عدد من مشاهده بالعمل خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل دور يدعى "ياسر" وهو صديق الفنان محمد رمضان والذي يظهر بشخصية تدعى "زلزال" أثناء فترة دراستهما بالجامعة، ويعيشيان سويًا داخل أحد بيوت الطلبة.



وأضاف أن مخرج العمل إبراهيم فخر والمخرج المنفذ كريم مدحت، هما الذان قاما بترشيحه للمشاركة في العمل، بجانب الفنان حسام داغر والذي دعم مشاركته أيضا في العمل.



ومسلسل "زلزال" من المقرر عرضه ضمن المارثون الرمضاني المقبل، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته كل من حلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين.