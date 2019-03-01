اليوم.. مناقشة رواية "خلف الأسوار" للكاتبة علا عادل

تعقد بمدرسة المصري للفنون٬ بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة٬ فعالية جديدة من فعاليات صالونها الأدبي "فنجان قهوة مع كتاب" مع الكاتبة علا عادل هلال، وأمسية ثقافية لمناقشة روايتها "خلف الأسوار" والصادرة مؤخرًا عن دار حواديت للنشر والتوزيع.



وتتناول الرواية معاناة عدد من السيدات ممن ينتمين لمختلف الطبقات في مجتمعنا الشرقي، وما يتعرضن له من مشاكل اجتماعية ومعاناة نفسية.



ويشارك في مناقشة الرواية الطبيب والناقد والروائي٬ تامر عطية، والكاتب عادل عبد الرازق عبد المقصود، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 5 أ شارع البستان -بجوار معهد جوته، متفرع من ميدان التحرير.