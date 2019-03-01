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اقتصاد
الجمعة 01/مارس/2019 - 12:11 ص

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الكوت ديفوارى التعاون ونقل الخبرات

وزير الاتصالات يبحث
طارق عتمان
dostor.org/2535946

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته فى فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة مع كلود إسحاق دى وزير الاقتصاد الرقمى والبريد بجمهورية كوت ديفوار، تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد اللقاء استعراض المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى، وبحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على عمق العلاقات التى تربط مصر بأشقائها فى القارة الافريقية وحرص القيادة السياسية على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء الأفارقة وعقد المزيد من الشراكات التى تصب فى مصلحة كافة الاطراف لتحقيق التنمية الشاملة لكافة شعوب القارة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة فى البلدين فى مجالات التدريب وصقل مهارات الشباب الإفريقى، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة فى مجال بناء المناطق التكنولوجية والمدن الذكية؛ مشيرا إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تنفيذ مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية، والتى تهدف إلى تأهيل الشباب المصرى والإفريقى فى مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية، وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة، حيث تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء 100 شركة ناشئة فى هذه المجالات.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع نيكولاس هيوجي نائب رئيس شركة أيرباص العالمية ومسئول نمو الخدمات؛ تناول اللقاء استعراض فرص التعاون مع الشركة وبحث إمكانية إنشاء مركز للخدمات المشتركة للشركة في مصر.

كذلك تضمن اللقاء استعراض المزايا التنافسية لمصر كمقصد متميز لاستضافة هذه النوعية من المراكز ليس فقط للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا ولكن للعديد من الشركات العالمية في مختلف القطاعات، حيث تم إلقاء الضوء على عدد من قصص النجاح في هذا الصدد وعرض نماذج لمراكز الخدمات المشتركة في مصر.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا مع تييري بيليجرينو، نائب رئيس شركة ديل أي أم سي DELL EMC لاستراتيجية الأعمال وحلول الحوسبة عالية الأداء وأنظمة البنية التحتية، وأحمد أسامة، مدير الابتكار بالشركة؛ تم خلاله مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجال الحوسبة عالية الأداء.

وطالب الوزير الشركة بموافاته بدراسة متكاملة حول انشاء مركز للحوسبة عالية الأداء في مصر تتضمن نماذج للاستخدامات في المجالات والتطبيقات المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، كما بحث الاجتماع توسيع حجم مركز الشركة للإبداع في مصر وزيادة عدد المهندسين المتخصصين في مجال الحوسبة عالية الأداء.

والتقى الدكتور عمرو طلعت مع بيتر نيل، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان تاور كوربوريشين في أفريقيا؛ تناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلي مع الشركة العالمية للتواجد في السوق المصري. حيث تعد شركة امريكان تاور كوربوريشين "American Tower Corporation" شركة رائدة في مجال تشغيل وتطوير البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعَا مع دارين تشو رئيس شركة "zte" بالشرق الأوسط وأفريقيا؛ تم خلاله بحث الخطط المستقبلية للشركة في مصر والتعاون مع الشركة العالمية في مجالات بناء القدرات، والتحول الرقمي والبنية التحتية. حضر اللقاء وو لي الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، والمهندس تامر فايد نائب الرئيس التنفيذي للشركة في مصر.

يذكر أن شركة "ZTE" تعمل فى مجال تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.

وحضر اللقاءات عددًا من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.

كما قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة مقر شركة سيسكو ببرشلونة "CISCO Barcelona Co- Innovation Center"، حيث تم استعراض أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، واطلع على نموذج للمدن الذكية باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وناقش إمكانيه الاستفادة من نقل خبرات شركة "CISCO" العالمية في تطوير مراكز مشابهة في مصر.

كما تفقد الوزير المركز الذي تم افتتاحه حديثًا على هامش فعاليات مؤتمر سيسكو العالمي.

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الكوت ديفوارى التعاون ونقل الخبرات
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