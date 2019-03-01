المصنفات الفنية والرقابة تعرقل طرح فيلم "رأس السنة" بالسينمات

تواجه الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "رأس السنة" مشكلة في طرح الفيلم بالسينمات والمقرر له خلال شهر مارس الجاري.



وعلمت "الدستور" من مصدر خاص، أن الرقابة والمصنفات الفنية تماطل في إعطاء الشركة المنتجة للفيلم تصريح العرض العام رغم موافقة الرقابة من قبل على السيناريو ورغم التزام مخرجه بكل الملاحظات الرقابية.



وتقدمت أسرة الفيلم للحصول على ترخيص عرضه بالسينمات منذ أسابيع ولم تتلقى رد من الرقابة حتى الآن رغم أن موعد عرضه يوم 20 من مارس الجاري.



والفيلم من تأليف محمد حفظي وإخراج صقر وبطولة إياد نصار وبسمة وإنجي المقدم وشيرين رضا وأحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من إنتاج "فيلم كلينيك" لمحمد حفظي وشركة "لاجوني فيلم برودكشن".