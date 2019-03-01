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الجمعة 01/مارس/2019 - 05:42 ص

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

جثة ـ أرشيفية
جثة ـ أرشيفية
علي عواد
dostor.org/2535943

لقي شاب مصرعه بمدينة الغردقة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، بعد محاولته القفز من أحد العقارات السكنية، ومحاولته الهروب بعد احتجازه من جانب ٥ أشخاص لخلافات مالية بينهم.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من العميد مدحت منتصر، مدير المباحث، بمصرع شاب متأثرا بإصاباته بعد محاولته القفز والهروب من أحد العقارات بدائرة قسم أول الغردقة بعد احتجازه من عدد من التجار لوجود خلافات مالية بين المجني عليه والمتهمين، وتقرر تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، لكشف غموض الحادث والقبض على المتهمين.

وتبين من التحقيقات الأولية وجود خلافات مالية بين المجني عليه وعدد من التجار، حيث تم احتجاز المجني عليه وحاول الهروب من المتهمين بالقفز من العقار المحتجز به، مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة ووفاته.

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى الغردقة العام، وإخطار أسرة المجني عليه بالواقعة، وألقت مباحث قسم أول الغردقة القبض على المتهمين في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

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