ضياء رشوان: الحكومة وضعت بدل الصحفيين في مشروع الموازنة العامة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن الحكومة وضعت البدل في مشروع الموازنة العامة، وأبلغه بذلك وزير المالية.



وأضاف "رشوان"، خلال زيارته لمؤسسة "الدستور"، مساء اليوم، أنه إذا قدر له أن يكون نقيبا سيحاول صرف الزيادة قبل شهر أو شهرين من الموازنة الجديدة في يوليو.



وزار ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، صحيفة "الدستور" فى آخر جولاته الانتخابية، قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، واستقبله خلالها كلًا من الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الجريدة، والكاتب الصحفي محمد العسيري، رئيس التحرير، وعدد من القيادات والصحفيين بالمؤسسة.





