الخميس 28/فبراير/2019 - 11:27 م
مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات
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قال محمد زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان المصري، إن سائق قطار محطة مصر
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قال محمد زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان المصري، إن سائق قطار محطة مصر
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