القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 02:04 ص

أسعار الجرانيت اليوم.. "غزال أصفر" بـ350 جنيهًا للمتر

أسعار الجرانيت
أسعار الجرانيت
سيد ابراهيم
dostor.org/2535916

شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الشهر الجاري، ورصدت "الدستور" في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، اليوم الجمعة، ارتفاع سعر المتر الطولي بين 30 و50 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي، حسب عبد الحميد حسان، صاحب ورشة رخام وجرانيت.

وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر بين 250 و350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر بين 250 و360 جنيهًا، ومتر الجرانيت رويال بين 270 و370 جنيهًا، وسعر الجرانيت فرسان بين 270 و380 جنيهًا للمتر.

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