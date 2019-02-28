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الخميس 28/فبراير/2019 - 10:57 م

بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان

بالصور.. حفل تأبين
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2535909

نظمت جامعة أسوان حفل لتأبين الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الراحل، والذى وافته المنية فى شهر يناير الماضى.

وحضر حفل التأبين كلًا من الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، والدكتور منصور كباش رئيس الجامعة الأسبق، والسفير عبدالعظيم الشيخ القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فضلًا عن لفيف من عمداء الجامعة أعضاء هيئة التدريس، والشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الاوقاف الأسبق بأسوان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال رئيس جامعة أسوان، إن الفقيد الكبير كان عالمًا جليلًا فى محراب العلم، وحباه الله عزوجل بصفات عديدة وحميدة، قلمًا تتكرر فى إنسان أخر فقد كان يتميز بهيبة العلماء، وتواضع العظماء، وكرم النبلاء، لذلك أمتلك قلوب كل من عرفوه، وكانت جنازته الضخمة وسرادق عزاءه الكبير بمثابة مظاهرة حب من جميع أحبابه وأصدقاءه وتلاميذه.

وأوضح "غلاب" أن الدكتور أحمد سيد خليل لواء العلم لسنوات طويلة، ونهل من بحر علمه أجيال عديدة، ورفع أسم أسوان عاليًا خفاقا في العديد من مختلف المحافل والمؤسسات العلمية والتربوية داخل مصر وخارجها، وكان من أبرز المناصب التى تولاها، الوزير المفوض بجامعة الدول العربية،و مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية،والثقافة والعلوم فى تونس لمدة أربعة سنوات.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد سيد خليل رحمة الله عليه يتميز بصفات عديدة وحميدة، من أهمها حبه الشديد للعمل والأجتهاد والمثابرة، لذلك نجح فى أثبات ذاته، فى كل المناصب التي تولاها وترك بصمة واضحة فيها.

بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان
بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان
بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان
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