روسيا والصين تجهضان مشروع قرار أمريكي بشأن فنزويلا

رفضت روسيا والصين، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، يتعلق بالأوضاع السياسية في فنزويلا، واستخدمتا حق النقض ضد القرار الأمريكي.



جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم، بشان الأوضاع في فنزويلا، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".



من جانبه اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا واشنطن بالتعنت في التصعيد وتحقيق سيناريو تغيير النظام في فنزويلا، مؤكدا أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي سيشكل سابقة في مجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر.



ونوه المندوب الروسي بأن واشنطن تعلم أن مشروع قرارها لن يمر وهدفها في فنزويلا هو تغيير النظام والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.



فيما أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة دعم بلاده للشعب الفنزويلي لصنع استقلاله وسيادته، داعيا إلى تقرير شؤونه بنفسه.