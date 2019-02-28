محافظ قنا يفتتح معرض الكتاب بنادي الفتيات

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، معرض الكتاب بنادي الفتيات بمدينة قنا الذي تُقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب للعام الثاني بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وأحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والنائب محمود عبدالسلام الضبع، والنائب حمزة أبو سحلي عضوي مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ولفيف من المثقفين والمفكرين والقُرّاء.



وأوضح "الهجان" أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تُقيم معرضين للكتاب بمحافظة قنا، حيث يُقام المعرض الأول بنادي الفتيات بمدينة قنا خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 9 مارس بينما، يُقام المعرض الثاني بمدينة نجع حمادي خلال الفترة من 13 مارس إلى 23 مارس.

