على مر الأجيال تحيي ذكرى العندليب بأوبرا الإسكندرية

استضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيا لفرقة على مر الأجيال، مساء اليوم الخميس، والذي ضم مجموعة من النجوم الشباب في عالم الفن هم "ياسر سعيد، محمد متولى، محمد الخولي"، وتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال العندليب الراحل.



يذكر أن فرقة على مر الأجيال تأسست عام 2015 على يد ثلاثة أصوات تنتمي لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وتهدف إلى رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من الموسيقى العربية الكلاسيكية والمعاصرة مع الحفاظ على القوالب التراثية المعروفة.



وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية وشاركت بمهرجانات الأوبرا الصيفية وقد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.