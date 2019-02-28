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الخميس 28/فبراير/2019 - 10:20 م

"بصمة شباب" جنود العمل التطوعي بالبحرالأحمر

فريق بصمة شباب بالبحرالاحمر
فريق بصمة شباب بالبحرالاحمر
علي عواد
dostor.org/2535895

كان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي دور كبير في دمج الشباب في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، عقب إعلان عام 2016 عام الشباب، وهي البداية لاحتواء الشباب بمختلف أفكارهم وتطلعاتهم، منذ هذه اللحظة بدأت مجموعة من الشباب بمحافظة البحر الأحمر؛ العمل التطوعي تحت اسم "بصمة شباب"، كونوا بينهم فريقًا للعمل التطوعي لخدمة محافظتهم، وتنظيم فعاليات توعية وإرشاد إلى جانب المساهمة في نتظيم البطولات والأعمال والمؤتمرات التي تخدم المجتمع المحيط بهم داخل مدن المحافظة.

وقال محمد صبري، مؤسس وقائد فريق 'بصمة شباب' إن الفريق ليس له أي انتماءات سياسية، أو حزبية، حيث إنهم مجموعة شبابية لديهم أفكار تخدم مجتمعم دون مقابل من أي جهة أو شخص، مشيرا إلى أن بداية تكوين الفريق كانت بين مجموعة الأصدقاء لبدء عمل تطوعي بحت.

وأضاف "صبري" لـ"الدستور"، أن الفكرة بدأت في تزايد مستمر حتى وصل عدد المشاركين في الفريق إلى ما يزيد عن 50 شابا وفتاة في مراحل عمرية مختلفة مابين 20 سنة إلى 28 سنة، لافتا إلى أن الفريق ساهم في تنظيم الكثير من الفعاليات الخيرية متطوعين بجهدهم لخدمة أهاليهم من محافظة البحر الأحمر شمالا وجنوبا.

وأوضح أنه من بين الفعاليات التي شارك فيها حملة 100 مليون صحة، وبطولة العالم للتايكوندو بالغردقة، وحملة مكافحة الدرن بالتعاون مع مديرية الصحة، إلى جانب بعض الفعاليات والندوات التوعوية للشباب.

وتابع مؤسس فريق بصمة شباب: "أن شباب الفريق تجمعوا وتوحدوا لخدمة مجتمعهم دون النظر إلى المصحلة الشخصية، حيث إنهم يرون أن خدمة مجتمعهم والمساهمة في بنائه هو واجب وطني وأخلاقي".

"بصمة شباب" جنود العمل التطوعي بالبحرالأحمر
"بصمة شباب" جنود العمل التطوعي بالبحرالأحمر
"بصمة شباب" جنود العمل التطوعي بالبحرالأحمر
"بصمة شباب" جنود العمل التطوعي بالبحرالأحمر
"بصمة شباب" جنود العمل التطوعي بالبحرالأحمر
"بصمة شباب" جنود العمل التطوعي بالبحرالأحمر
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