العثور على جثة ربة منزل غارقة في دمائها بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، على جثة ربة منزل غارقة في دمائها داخل منزلها بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد العثور علي جثة، "زينب. ا. ا"،ربة منزل، غارقة في دماؤها وبها اثار طعنات من آلة حادة داخل منزلها بمركز فرشوط بقنا.



وحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.