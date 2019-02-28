الطريقة القادرية تهنئ الرئيس السنغالي لفوزة بولاية جديدة

تقدمت الطريقة القادرية، بدولة السنغال، بالتهنئة إلى الرئيس السنغالي ماكي سال، وذلك بعد فوزة بولاية رئاسية جديدة اليوم الخميس، وكانت الطريقة أصدرت بيانا، ثمنت فيه الدور الذي قام به "سال"منذ تولية مقاليد الأمور بدولة السنغال، حيث أكدت الطريقة كامل دعمها له وتأييدة ومؤازرته للنهوض بالبلاد وجعلها في مقدمة الدول الأفريقية.



وقال عرفان دابو، مقدم الطريقة القادرية بالسنغال، إن الطريقة دعمت الرئيس ماكي سال، وطالبت مريديها وأتباعها بدعمه وتأييدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ عدة أيام، حيث كان الفوز حليفة، وهذا يعود إلى وقوف التيار الصوفي عامة والقادرية خاصة للرئيس سال في الجولة الانتخابية.



وتابع"دابو" أن الطريقة القادرية تنسق مع كافة الزوايا الصوفية بالسنغال، لتنظيم ملتقيات دولية تهدف إلى نشر الوسطية والتصدي للإرهاب.