مجلس الشباب المصري ينظم ورشة "إنترنت الأشياء وتحديات الأمن القومي"

نظم مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، ورشة عمل خاصة بإنترنت الأشياء وتحديات الأمن القومي بحضور النائب السيد حجازي.



ناقشت الورشة عدة محاور، وهي: ماهية إنترنت الأشياء وأهميته وتحديات الأمن القومي وحماية إنترنت الأشياء ودور سلطات الدولة وأجهزتها في مواجهة التحديات (تشريعية - تنفيذية - قضائية).



أدار الورشة الدكتور رامي زهدي عضو المكتب التنفيذي لقطاع العلاقات الخارجية بالمجلس، كما حاضرت بالورشة الدكتورة نورا إبراهيم أستاذ القانون الدولي، وعضو المكتب التنفيذي لوحدة دعم السياسات التشريعية، بحضور عدد من الشخصيات العامة مثل الدكتور أحمد عبد المنصف مسئول بوحدة دعم السياسات التشريعية بالمجلس، والدكتور محمد جمال عضو لجنة الطوارئ التنفيذية ببيت العيلة المصرية، وعدد من الطلاب المصريين والوافدين، وعدد من باحثين الدكتوراه في مجالي الاقتصاد والقانون.



وخرجت الورشة بعدة توصيات أهمها:

1- تعديل عقوبات جرائم الإنترنت لعقوبات أقصى في حالة الإضرار بالأرواح أو الأمن القومي.



2- زيادة الرقابة على أنظمة الأمان والتحديثات في أجهزة الموبيل والحواسب.



3- تصميم برامج اجتماعية للقضاء على الفراغ لدى الشباب وتحويل طاقتهم على الإنترنت لطاقة إيجابية.



4- احتواء أصحاب المهارات التقنية والتكنولوجية للاستفادة منهم في تقديم حماية إلكترونية للدولة والمجتمع.



5- دعم آليات عدم نشر ما يسبب تأثيرًا على الأمن القومي وإتاحة وقف النشر للدولة فيما لا يمس الحريات الشخصية.



6- زيادة الوعي لدى الشباب بأخطار وتحديات إنترنت الأشياء وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة المتطورة وشرح المصطلح للفئات المختلفة المستخدمة له.

