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الخميس 28/فبراير/2019 - 10:02 م

17 من صناع السينما في مواجهة جديدة مع أحمد سالم على "القاهرة والناس"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد مجدي
dostor.org/2535887

يفتح الإعلامي أحمد سالم ملف صناعة السينما في برنامجه "المواجهة مع النفس"، المذاع على قناة القاهرة والناس، ويستضيف البرنامج عدد من صناع السينما مثل المخرج خالد يوسف وهادى الباجورى ومجدى أحمد على، والكاتب إبراهيم عيسى، والكاتبة مريم نعوم، والناقد طارق الشناوي، والناقده ماجدة موريس وغيرهم من الكتاب والمخرجين والنقاد، لمناقشة هموم السينما التي تعانيها منذ فترات طويلة.

وقال "سالم"- في تصريح خاص- إن الاهتمام بصناعة السينما لا يقل أهمية عن أي ملف آخر ويجب أن الدولة تهتم بتلك الصناعة، وأضاف أن السينما والدرما أهم آداه للقضاء على الإرهاب.

ووجه "سالم" رسالة فى غاية من الأهمية للرئيس السياسى بالاهتمام بأحد أقوى الأسلحة المصرية المتمثلة في السينما.

يذكر أن برنامج المواجهة مع النفس من تقديم الإعلامي أحمد سالم ومدير تحرير البرنامج رشا مصطفى وفاطمة طارق يذاع على قناة القاهرة والناس يوم الجمعة في تمام الساعة ١١ونص مساءً.

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