محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الصيدلانية مارى محروس

أدى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الفقيدة الدكتورة ماري محروس الصيدلانية بمستشفي أخميم المركزي، وذلك بمقر إقامة العائلة بمنطقة العزبة والعرب بمركز أخميم.



وقدم المحافظ خالص تعازيه ومواساته لوالد ووالدة الفقيدة وأهلها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



ووجه محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بإدراج مدخل طريق العزبة والعرب ضمن الخطة المدرجة لرصف الطريق، استجابه لمطلب أهالي القرية وأهل الفقيدة، بالاضافة إلى وضع صدادات خرسانية على طريق سوهاج- دار السلام الشرقي، الذي وقع عليه الحادث، لرفع معدلات الأمان على الطريق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تجنبا لوقوع حوادث جديدة.



يذكر أن الفقيدة ماري محروس كانت تبلغ من العمر 30 عاما، ووافتها المنية إثر حادث أليم وهي متجهةً إلى عملها بسيارتها الخاصة السبت الماضي، وقررت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة إطلاق اسمها على الصيدلية التي كانت تعمل بها بمستشفى أخميم المركزي، تكريما لها ومشاركتها في حملة "100 مليون صحة".