3050 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3050 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3050 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
نظمت جامعة أسوان حفل لتأبين الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الراحل، والذى وافته المنية فى شهر يناير الماضى. وحضر حفل التأبين كلًا من الدكتور أحمد غلاب ...
استضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيا لفرقة على مر الأجيال، مساء اليوم الخميس، والذي ضم مجموعة من النجوم الشباب في عالم الفن هم "ياسر سعيد، محمد متولى، محمد الخولي"، وتضمن ...