13062.5 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، ليسجل 13062.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، ليسجل 13062.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
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