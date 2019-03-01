13062.5 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم

على مر الأجيال تحيي ذكرى العندليب بأوبرا الإسكندرية

استضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيا لفرقة على مر الأجيال، مساء اليوم الخميس، والذي ضم مجموعة من النجوم الشباب في عالم الفن هم "ياسر سعيد، محمد متولى، محمد الخولي"، وتضمن ...