ترامب: حلفاؤنا في سوريا استردوا جميع الأراضي من داعش

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الكردية المدعومة من واشنطن استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.



وقال ترامب للقوات الأمريكية، اليوم الخميس، في قاعدة إلميندورف - ريتشاردسون المشتركة، خلال توقف للتزود بالوقود في ألاسكا "سيطرنا للتو كما سمعتم على 90 % ثم 92 % من أراضي دولة الخلافة في سوريا. الآن سيطرنا على 100 % من أراضيها".



ونجحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في طرد تنظيم داعش من ريف الزور آخر معاقل التنظيم، بخلاف احتجازه للمئات من عناصر التنظيم الأجانب مطالبا دولهم بتسلمهم ومحاكمتهم.



وحتى الآن لم تعلن قسد عن نهاية التنظيم نهائيا رغم عدم وجود أي أراضي خاضعة لسيطرته، إلا أن بعض عناصره ما زالت مختبئة في انفاق سرية وتنجح في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.