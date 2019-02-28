مواد البناء: استقرار في أسعار الحديد اليوم الخميس

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن هناك استقرار في أسعار الحديد، اليوم الخميس، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 11 ألفًا 650 جنيهًا للطن.



وأضف الزيني، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر حديد المراكبي بلغ 11 ألفًا 560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا 525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.



فيما سجل حديد عز 11 ألفًا 650 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيهًا، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.





