رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا: محاربة الفساد معركة الرئيس والشعب

تقدم المهندس حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، بالعزاء للشعب المصري وأسر شهداء حادث محطة مصر الذي وقع صباح اليوم، كما تمنى الشفاء للمصابين.



وذكر حسام "بازينة" أن هذا الحادث يعكس إهمالًا جسيمًا من قبل سائق قطار ورش "أبوغاطس"، الذي ترك القطار معشقًا أمام باب الورشة، ونزل يتعارك مع زميل له، وهو ما يعكس خللًا ذهنيًا لدى هذا السائق الذي يجب محاسبته، ومحاسبة من وافق على أن يعمل في السكة الحديد.



وأضاف "بازينة" أن هذا الحادث يعكس فسادً هائلًا في منظومة السكك الحديدية في مصر، وهو ما يتطلب تنقية المنظومة ومحاربة هذا الفساد المستشري في العديد من قطاعات الدولة.



وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، أن معركة مصر الرهيبة هي ضد الفساد، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخطو في هذه المعركة خطوات هامة وأنه بالشعب المصري- لا شك في ذلك - سوف ينتصر فيها كما انتصر في العديد من المعارك.