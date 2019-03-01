القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 02:58 ص

تعرف على أماكن وأوقات قطع التيار الكهربى فى طنطا اليوم

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
الغربية _حسام فوزي جبر وعبدالمنعم فودة
dostor.org/2535861

صرحت المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربى عن محطة محولات غرب طنطا جهد 6611 ك.ف، اليوم الجمعة، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا نفس اليوم؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وأوضحت أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي، هي:
منطقة مصنع الكاوتشوك إمتداد كوبرى النحاس – منطقة السريع من المقاولون العرب حتى طنطا سكان – طريق شوبر – كفر عصام البلد – مستشفيات (الجامعة – التعليمى – الفرنساوى – الرمد الجامعى) – التأمين الصحى – منطقة ش الفاتح حتى الطريق السريع – ش أنور والفاتح ومجارى كفر عصام – مبنى الإعلام – ش النادى – ش النحاس مع سوق الجبان – ش أحمد على ونادى طنطا – مطحن الإتحاد بطريق شوبر.

ومنطقة السيد البدوى – ش المديرية – ميدان إسكندرية – سجن طنطا – مستشفى (57357 – الهلال) ش عثمان محمد والمدارس والنحاس – سنترال النحاس – سنترال طه الحكيم والشوارع المتفرعة منه – مجمع المحاكم – مستشفى الحميات – مبنى النجدة واللاسلكى وقوات الأمن والسجن ومبنى المطافى والحماية المدنية.

بالإضافة إلى: ابن الفارض – جمال عبد الناصر – محطة مياه المرشحة بالملاحة – مصنع الكاوتش – طريق المعاهدة – كفره السجن – مصنع الثلج – قرية (شبرا النملة – شونى – فيشا سليم – خط الأبار الإنتاجية – كفر الحما وخرسيت – شقرف وتلبنت قيصر) والعزب المجاورة قرية محلة مرحوم بالكامل وكفر العرب ومستشفى الشرطة والمنطقة العسكرية بمحلة مرحوم، وش حسان – ش معاوية – ش المتحف – ش عمر بن العزيز – ش الأمين – ش البحر من أول المتحف حتى مديرية الزراعة ناحية حى ثانى طنطا.

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