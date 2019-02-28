حجز عاطل حاول اختطاف طالبة ببدر لحين الانتهاء من التحريات

قررت نيابة الشروق وبدر، حجز "عادل. ع، عاطل"، حاول اختطاف طالبة بمدينة بدر، لحين الانتهاء من التحريات.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم أنكر محاولته اختطاف "ن. ش، طالبة"، أثناء ذهابها للمدرسة، مثلما أدعى والدها، كما أدلى المتهم بوجود خلافات جيرة بينهم، وهذا السبب الرئيسي وراء ادعائهم.



وأدلى والد المجني عليها بشهادته والتي قال فيها إن المتهم حاول اختطاف نجلته صباح اليوم، وضربها وصعقها داخل شقته محاولا اغتصابها، ولولا استغاثتها ومساعدة الجيران لها لكان قام باغتصابها.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من "شريف. م"، يتهم فيه "عادل. ع"، بمحاولة اختطاف نجلته أثناء ذهابها للمدرسة صباح اليوم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.