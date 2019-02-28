التمثيل التجاري فرص تصديرية جديدة لمصر في الهند لمجال القطن

قال مكتب التمثيل التجاري في نيودلهى، إن قطاع الغزل والمنسوجات في الهند بحاجة إلي القطن المصري.



وبين التمثيل التجاري - خلال تقرير حصل "الدستور" على نسخه منه- أن القطن المصري، يتمتع بسمعة جيدة في السوق الهندي ويزداد الاعتماد على القطن الخام المصرى في الصناعات النسجية الهندية المختلفة نظرًا لنوعيته المتميزة وجودته العالية ومناسبته للمغازل والمحالج الهندية.



وتابع: "انعكس ذلك بشكل كبير على التطور والتقدم الملموس الذي تشهده الصادرات المصرية من بند القطن الخام للهند وقد ساعدت التطورات الاجتماعية التي تشهدها الهند وبروز الطبقة المتوسطة الهندية ذات القدرات الشرائية المتزايدة علي تشجيع اللاعبين الدوليين في هذا المجال علي الاستثمار في القطاع التصنيعي وقطاع البيع بالتجزئة الهندي".



كما أن الحكومة الهندية تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الغزل والمنسوجات وخاصة في مجال المنسوجات اليدوية التقليدية وتوفير الدعم الحكومي والمالي اللازم لتطوير هذا القطاع والترويج لمنتجاته وبالتالي خلق سوق محلي وعالمي له وهي تجربة يمكن التركيز عليها لنقل بعض ملامحها لتطوير هذا القطاع في مصر.

