فستان تقليد لكيت ميدلتون بـ 65 جنيهًا استرليني

لا أحد يغفل عن فستان دوقة كامبرديج كيت ميدلتون الذي ارتدته بمطعم "Baftas"، وما ظهرت به من أناقة بلون أبيض مما أثارت إعجاب الجميع بها.



ووفقًا لموقع "مترو" طرح متجر "ASOS" فستان دوقة كامبرديج ولكنه متوفر بعدة ألوان، كما أنه يحمل نفس الفكرة والقصة وكذلك عمل الموقع على توفير عدة أنماط من ذات القماش.



كما وفر الموقع الفستان بسعر 65 جنيهًا استرليني على الرغم من كونه يكلف آلاف دولارات، حيث أن الجيبه من قماش التل وحزام على الخصر



ووضعت كيت ميدلتون على فستانها لمسات يمكن وضعها لمقتني الفستان التقليد وهي حذاء يبلغ ثمنه 495 جنيهًا استرلينيًا، وحقيبة بيضاء مخفية وزوج من الأقراط التي كانت في السابق ملكًا لأم زوجتها الأميرة ديانا.

