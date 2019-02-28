خطة البرلمان: الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة 20172018

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة 20172018، وذلك على مدار اجتماعات مكثفة بحضور مسئولي الحكومة وممثلي الجهاز المركزي ورؤساء الهيئات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية.



وأكد "الفقي" - في تصريحات خاصة لـ "الدستور"- أن اللجنة استقرت خلال المناقشات على عدد من التوصيات المبدئية بشأن الحساب الختامي، وسيتم الانتهاء من التقرير النهائي عنه، لرفعه إلى هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ ما يلزم حيالها.



