"الأرصاد": طقس الغد سيئ ويشهد سقوط أمطار

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، إن طقس غدًا الجمعة مائل للبرودة على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى، أما بالنسبة للسواحل الشمالية فسيكون مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.



وتابع عبد العال في تصريح لـ"الدستور" قائلًا: "ستشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار غزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد".



وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية السائقين توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الصباح الباكر لوجود الشبورة، تجنبًا لوقوع أي حوادث.