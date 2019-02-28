الإسماعيلي يستقبل رئيس قسنطينة خلال مرانه الأساسي قبل مواجهة الفريقين بدوري الأبطال

رياضة
الخميس 28/فبراير/2019 - 08:36 م
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إعدام 13 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، عن إعدام 13 طنًا من الصلصة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير. وتم التنسيق مع ضباط مركز شرطة أبوحمص برئاسة الرائد ماجد الحبشى رئيس ...
إنشاء مبنى لعلاج الحروق بمنحة صينية فى أسوان لخدمة أهل الصعيد
عقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اجتماعًا مع وفد من الرابطة الصينية للحروق تمهيدًا لإنشاء مبني متكامل لعلاج الحروق في مستشفيات الجامعة بمنحة من الحكومة الصينية. وحضر الاجتماع كلا من البروفيسور ...
ضبط 400 كيلو جبنة مجهولة المصدر داخل مصنع بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق لضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد. وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها ...