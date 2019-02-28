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الخميس 28/فبراير/2019 - 08:34 م

إعادة تشغيل محطة مياه شرب مركز المراغة بسوهاج

إعادة تشغيل محطة
أ ش أ
dostor.org/2535844

أعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تشغيل محطة مياه الشرب بمدينة المراغة في شمال المحافظة بعد إغلاقها اليوم احترازيا لمدة 3 ساعات بسبب ظهور بقايا بقعة سولار في نهر النيل.

وقال اللواء مهندس محمد بدري محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن الشركة تعاملت مع البقعة فور الإبلاغ بها بإغلاق مأخذ محطة مياه الشرب بمدينة المراغة وتشغيل خزان المحطة لضخ المياه للمواطنين ثم أعادت الشركة تشغيل المحطة عقب أخذ عينات من المياه وتحليلها بواسطة الكيميائين بالشركة والتأكد من جودتها، لافتا إلى أن البقعة التي تم رصدها صغيرة وتفتت في النيل ولم تستوجب إغلاق أي محطات أخرى من مياه الشرب.

ورجح اللواء بدري أن تكون البقعة من تراكمات بقعة السولار السابقة التي ظهرت منذ 3 أيام في نفس المنطقة وأنها ربما تكون قد تحركت وظهرت في النيل بسبب قوة التيار، مشيرا إلى أنه تم على الفور تكليف متخصصين بالشركة لقياس سرعة المياه ومتابعة اتجاه البقعة وخط سيرها فضلا عن تواجد كيميائي الشركة في جميع مآخذ المحطات لسحب عينات بصفة دورية ومستمرة للتأكد من سلامة المياه التي تضخ للمواطنين.

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