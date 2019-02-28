وزير الطيران يتفقد مطار مرسى علم الدولي

تفقد اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مطار مرسى علم الدولي، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير من أجل متابعة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.



وشدد وزير الطيران خلال الجولة على مراجعة جميع الإجراءات الأمنية وتطوير أنظمة المراقبة والأسوار الخارجية وأبراج الحراسة بالمطار بما يتناسب مع حركة التشغيل الحالية والمستقبلية في ظل ارتفاع الحركة السياحية بمدينة مرسى علم.



كما وجه يونس بضرورة زيادة سعة المطار وسعة الترمك من خلال إنشاء ممر إضافي بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات السفر والوصول، حيث يعد مطار مرسى علم أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمصر.



جدير بالذكر أن مطار مرسى علم هو أول مطار مصري يعمل بنظام الـ BOT، وهو يساهم في دعم حركة السياحة المتزايدة بمنطقة البحر الأحمر.