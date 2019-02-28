مؤشرات الأسهم في المملكة المتحدة هبطت عند نهاية جلسة اليوم

أغلقت الأسهم في المملكة المتحدة منخفضة في نهاية تداولات اليوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات السيارات وقطع الغيار، الأخشاب والورق والتعدين.



عند نهاية التداولات في لندن، Investing.com بريطانيا 100 أغلق على انخفاض عند 0.33%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في Investing.com بريطانيا 100 برز سهم St. James’s Place PLC (LON:SJP)‎، الذي ارتفعت قيمته 3.31% أو 31.20 نقطة وبلغ سعره 972.40 عند الإغلاق. في المقابل، سهم ITV PLC (LON:ITV)‎ واصل ارتفاعه عند 3.03% أو 3.85 نقطة وأغلق عند سعر 131.10، في حين سهم Marks and Spencer Group PLC (LON:MKS)‎ زاد 2.86% أو 7.60 نقطة بسعر 273.00 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم EasyJet PLC (LON:EZJ)‎ منخفضا عند 6.41% أو 84.00 نقطة وتداول عند مستويات 1227.50 عند الاغلاق. سهم Mondi PLC (LON:MNDI)‎ تراجع بمقدار 6.31% أو 116.50 نقطة عند سعر 1728.50، أما سهم BHP Group PLC (LON:BHPB)‎ أغلق على هبوط عند 3.13% أو 56.40 نقطة بسعر 1746.00.



عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة لندن مع 1123 مقابل 937، في حين 328 بقي دون تغيير.



هبطت العقود الآجلة على عقود الذهب تسليم شهر ابريل 0.37% أو 4.85 وأغلقت عند سعر $1316.35 للأونصة. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، صعد عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر ابريل 0.30% أو 0.17 ووصل الى سعر $57.11 للبرميل، وأما عقد شهر مايو فيما يخص عقود نفط برنت قد سجل انخفاضا بنسبة 0.42% أو 0.28 نقطة، وأغلق بسعر $66.30 للبرميل.



زوج GBPUSD خسر 0.33% وتداول عند مستويات 1.3264، أما زوج EURGBP فقد واصل ارتفاعه نحو 0.47% ووصل الى مستويات 0.8582.



عقود مؤشر الدولار تداول على هبوط بنسبة 0.00% عند مستوى 96.037.