العراق.. مقتل مدني وإصابة 13 آخرين إثر تفجير إرهابي بالموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين إثر تفجير إرهابي في مدينة الموصل.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أن اعتداء إرهابيا تم بواسطة تفجير سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل؛ أسفر عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين، كمعلومات أولية عن الحادث".



وكان مصدر أمني في محافظة نينوي أفاد في وقت سابق اليوم بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا على الأقل بتفجير لم تعرف طبيعته في الجانب الايسر من مدينة الموصل.