الصناعات الكيماوية تعلن رسميًا طرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية "ش.م.ق.م" عن نيتها المضي قدمًا في الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصي عدد 101.250.000 (فقط مائة وواحد مليون ومائتى وخمسون ألف سهم)، بنسبة حتى 4.5% من أسهم رأس مال الشركة المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية "ش.م.ق.م".



وأضافت الشركة - في بيان لها- أن ذلك من خلال طرح هذه الأسهم للطرح الثانوى العام والخاص كما يلي: ​الطرح العام: طرح عام للجمهور لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 5.062.500 سهم (فقط خمسة ملايين واثنين وستون ألف وخمسمائة سهم لاغير) تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة.



الطرح الخاص: طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية لبيع حد أقصي من الأسهم بعدد 96،187،500 سهم (فقط ستة وتسعون مليون ومائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة سهم لا غير) تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.



ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير الافصاح للطرح العام يوم السبت الموافق 2 مارس 2019 وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتم عملية البناء السعري يوم الخميس الموافق 28 فبراير.



على أن يتم البدء في تلقي أوامر الطرح العام يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019، ويتم غلق باب تلقي أوامر الطرح العام يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019.

