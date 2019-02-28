كوريا الشمالية: مستعدون لتوقيع اتفاق بوقف التجارب النووية والصاروخية

صرح وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج-هو، اليوم الخميس، بأن بلاده تسعى لرفع جزئي -وليس كلي- للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، في مقابل تفكيك منشأتها النووية الرئيسية والقيام بإجراءات أخرى.



وأدلى ري بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد في الفندق الذي يقيم به في العاصمة الفيتنامية هانوي، بعد ساعات من اختتام القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لم تسفر عن أي اتفاق، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.



وأوضح أن كوريا الشمالية تسعى بشكل خاص إلى رفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم تبنيها عامي 2016 و2017.



ولفت ري إلى أن هذه العقوبات أضرت بشكل خاص بمستوى معيشة الشعب الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن وفد كوريا الشمالية عرَض على الأمريكيين وقْف اختبار أسلحتها النووية وصواريخها بعيدة المدى بشكل دائم.



وأوضح أن الأمريكيين أصروا على أن تخطوا بيونج يانج خطوة أخرى في تفكيك منشأتها النووية الرئيسية في يونجبيون.



وأكد ري أن موقف كوريا الشمالية لن يتغير حتى إذا سعت الولايات المتحدة إلى إجراء مزيد من المحادثات معها.