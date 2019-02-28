السفارة المصرية في أنجولا تنهي ترتيبات استقبال بعثة الزمالك

كشف أيمن حافظ المنسق العام لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، أن السفارة المصرية في أنجولا بقيادة السفير خالد عبد الرحمن، قامت بإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال بعثة الفريق، والتي سوف تصل مساء غد الجمعة.

وقام القنصل المصري بو بكر الاشرفي، باستقبال الثنائي أيمن حافظ، ومحمد بدر المسئول المالي بالنادي بمقر السفارة، في وجود السفير المصري، ومحمد كمال المحلق الإداري وإيهاب أحمد.

وحرص مسئولو السفارة المصرية، على طمأنة أيمن حافظ على إنهاء كافة التجهيزات الخاصة باستقبال بعثة الزمالك. وكان أيمن حافظ ومعه محمد بدر، قد قاما بالسفر الى أنجولا قبل بعثة الفريق لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة.

ومن المقرر، أن تغادر بعثة الزمالك، غد الجمعة في الرابعة عصرًا، على متن طائرة خاصة، ويترأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق.