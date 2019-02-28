مؤشرات الأسهم في ألمانيا ارتفعت عند نهاية جلسة اليوم

أغلقت الأسهم في ألمانيا، مرتفعة في نهاية تداولات اليوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التجزئة، الأدوية والرعاية الطبية والبرمجيات.



عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 أغلق على ارتفاع عند 0.25%، بينما مؤشر MDAX تسلق بنحو 0.56% ومؤشر TecDAX التكنولوجي ارتفع بنحو 0.38%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم Covestro AG (DE:1COV)‎، الذي ارتفعت قيمته 3.55% أو 1.720 نقطة وبلغ سعره 50.140 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Wirecard AG (DE:WDIG)‎ واصل ارتفاعه عند 3.04% أو 3.550 نقطة وأغلق عند سعر 120.500، في حين سهم فريسينيوس اس اي في زيد (DE:FREG) زاد 2.68% أو 1.290 نقطة بسعر 49.430 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG)‎ منخفضا عند 2.18% أو 0.500 نقطة وتداول عند مستويات 22.450 عند الاغلاق. سهم ثيسينكروب اي جي (DE:TKAG) تراجع بمقدار 1.28% أو 0.170 نقطة عند سعر 13.150، أما سهم انفينيون تكنولوجيز اي جي (DE:IFXGn) أغلق على هبوط عند 0.90% أو 0.175 نقطة بسعر 19.305.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم Zalando SE (DE:ZALG)‎، الذي ارتفع بمقدار 23.76% عند سعر 32.40، Duerr AG (DE:DUEG)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 7.60% وأغلق عند مستويات 35.940، وكذلك سهم Deutsche Pfandbriefbank AG (DE:PBBG)‎ صعد نحو 5.24% وأنهى تداولاته عند سعر 10.84.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Kion Group AG (DE:KGX)‎، الذي سقط بنسبة 3.06% وأغلق جلسته عند سعر 50.12، سهم Freenet AG NA (DE:FNTGn)‎، الذي فقد 2.32% عند سعر 18.5150 وسهم Wacker Chemie (DE:WCHG)‎، الذي ضعُف بنسبة 2.28% واختتم عند سعر 90.06 جلسة اليوم في البورصة.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر TecDAX التكنولوجي قد سجله سهم Isra Vision AG (DE:ISRG)‎، الذي ارتفع بمقدار 16.88% عند سعر 37.05، RIB Software AG (DE:RIB)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 6.04% وأغلق عند مستويات 12.810، وكذلك سهم Wirecard AG (DE:WDIG)‎ صعد نحو 3.04% وأنهى تداولاته عند سعر 120.500.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Aixtron SE NA O.N. (DE:AIXGn)‎، الذي سقط بنسبة 3.98% وأغلق جلسته عند سعر 7.8580، سهم Freenet AG (DE:FNTGn)‎، الذي فقد 2.32% عند سعر 18.515 وسهم S&T AG (DE:SANT1)‎، الذي ضعُف بنسبة 1.67% واختتم عند سعر 21.18 جلسة اليوم في البورصة.



عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة فرانكفورت مع 359 مقابل 337، في حين 82 بقي دون تغيير.



DAX New Volatility، الذي يقيس الانحراف المعياري الضمني للخيارات على مؤشر داكس 30 تداول على انخفاض بنسبة 3.04% وأغلق عند سعر 15.62.



هبطت العقود الآجلة على عقود الذهب تسليم شهر ابريل 0.37% أو 4.85 وأغلقت عند سعر $1316.35 للأونصة. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، صعد عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر ابريل 0.30% أو 0.17 ووصل الى سعر $57.11 للبرميل، وأما عقد شهر مايو فيما يخص عقود نفط برنت قد سجل انخفاضا بنسبة 0.45% أو 0.30 نقطة، وأغلق بسعر $66.28 للبرميل.



زوج EURUSD أضاف 0.13% وتداول عند مستويات 1.1383، أما زوج EURGBP فقد واصل ارتفاعه نحو 0.46% ووصل إلى مستويات 0.8581.



عقود مؤشر الدولار تداول على هبوط بنسبة 0.00% عند مستوى 96.037.