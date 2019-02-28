القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

اقتصاد
الخميس 28/فبراير/2019 - 08:23 م

مؤشرات الأسهم في ألمانيا ارتفعت عند نهاية جلسة اليوم

مؤشرات الأسهم في
dostor.org/2535831

أغلقت الأسهم في ألمانيا، مرتفعة في نهاية تداولات اليوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التجزئة، الأدوية والرعاية الطبية والبرمجيات.

عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 أغلق على ارتفاع عند 0.25%، بينما مؤشر MDAX تسلق بنحو 0.56% ومؤشر TecDAX التكنولوجي ارتفع بنحو 0.38%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم Covestro AG (DE:1COV)‎، الذي ارتفعت قيمته 3.55% أو 1.720 نقطة وبلغ سعره 50.140 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Wirecard AG (DE:WDIG)‎ واصل ارتفاعه عند 3.04% أو 3.550 نقطة وأغلق عند سعر 120.500، في حين سهم فريسينيوس اس اي في زيد (DE:FREG) زاد 2.68% أو 1.290 نقطة بسعر 49.430 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG)‎ منخفضا عند 2.18% أو 0.500 نقطة وتداول عند مستويات 22.450 عند الاغلاق. سهم ثيسينكروب اي جي (DE:TKAG) تراجع بمقدار 1.28% أو 0.170 نقطة عند سعر 13.150، أما سهم انفينيون تكنولوجيز اي جي (DE:IFXGn) أغلق على هبوط عند 0.90% أو 0.175 نقطة بسعر 19.305.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم Zalando SE (DE:ZALG)‎، الذي ارتفع بمقدار 23.76% عند سعر 32.40، Duerr AG (DE:DUEG)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 7.60% وأغلق عند مستويات 35.940، وكذلك سهم Deutsche Pfandbriefbank AG (DE:PBBG)‎ صعد نحو 5.24% وأنهى تداولاته عند سعر 10.84.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Kion Group AG (DE:KGX)‎، الذي سقط بنسبة 3.06% وأغلق جلسته عند سعر 50.12، سهم Freenet AG NA (DE:FNTGn)‎، الذي فقد 2.32% عند سعر 18.5150 وسهم Wacker Chemie (DE:WCHG)‎، الذي ضعُف بنسبة 2.28% واختتم عند سعر 90.06 جلسة اليوم في البورصة.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر TecDAX التكنولوجي قد سجله سهم Isra Vision AG (DE:ISRG)‎، الذي ارتفع بمقدار 16.88% عند سعر 37.05، RIB Software AG (DE:RIB)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 6.04% وأغلق عند مستويات 12.810، وكذلك سهم Wirecard AG (DE:WDIG)‎ صعد نحو 3.04% وأنهى تداولاته عند سعر 120.500.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Aixtron SE NA O.N. (DE:AIXGn)‎، الذي سقط بنسبة 3.98% وأغلق جلسته عند سعر 7.8580، سهم Freenet AG (DE:FNTGn)‎، الذي فقد 2.32% عند سعر 18.515 وسهم S&T AG (DE:SANT1)‎، الذي ضعُف بنسبة 1.67% واختتم عند سعر 21.18 جلسة اليوم في البورصة.

عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة فرانكفورت مع 359 مقابل 337، في حين 82 بقي دون تغيير.

DAX New Volatility، الذي يقيس الانحراف المعياري الضمني للخيارات على مؤشر داكس 30 تداول على انخفاض بنسبة 3.04% وأغلق عند سعر 15.62.

هبطت العقود الآجلة على عقود الذهب تسليم شهر ابريل 0.37% أو 4.85 وأغلقت عند سعر $1316.35 للأونصة. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، صعد عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر ابريل 0.30% أو 0.17 ووصل الى سعر $57.11 للبرميل، وأما عقد شهر مايو فيما يخص عقود نفط برنت قد سجل انخفاضا بنسبة 0.45% أو 0.30 نقطة، وأغلق بسعر $66.28 للبرميل.

زوج EURUSD أضاف 0.13% وتداول عند مستويات 1.1383، أما زوج EURGBP فقد واصل ارتفاعه نحو 0.46% ووصل إلى مستويات 0.8581.

عقود مؤشر الدولار تداول على هبوط بنسبة 0.00% عند مستوى 96.037.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

تشكيل لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى "محطة مصر"

ممدوح الصغير من "الدستور": هدفنا الوصول لواقع أفضل للصحفيين

أهالي ضحايا حادث محطة مصر يحتشدون أمام مشرحة زينهم لاستلام الجثث

فيديو.. رئيس "السكة الحديد" ينفعل أمام لجنة النقل بالبرلمان: "بقالنا 40 سنة في مصيبة"

ads
الأكثر قراءة

شاهد عيان: عامل برج المراقبة تدخل ومنع كارثة بمحطة مصر (فيديو)

العثور على جثة شاب مذبوح بالمرج

بالفيديو.. عامل بمحطة مصر: "فى زمايل لينا منعرفش عنهم حاجة"

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

ألبومات الصور

إعدام 13 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

إنشاء مبنى لعلاج الحروق بمنحة صينية فى أسوان لخدمة أهل الصعيد

ضبط 400 كيلو جبنة مجهولة المصدر داخل مصنع بالبحيرة

ضبط نص طن زبيب مجهول المصدر بالبحيرة

رياضة

الإسماعيلي يستقبل رئيس قسنطينة خلال مرانه الأساسي قبل مواجهة الفريقين بدوري الأبطال

السويسري روجر فيدرير يتأهل لنصف نهائى دبي للتنس

السفارة المصرية في أنجولا تنهي ترتيبات استقبال بعثة الزمالك

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

شاهد عيان: عامل برج المراقبة تدخل ومنع كارثة بمحطة مصر (فيديو)

العثور على جثة شاب مذبوح بالمرج

بالفيديو.. عامل بمحطة مصر: "فى زمايل لينا منعرفش عنهم حاجة"

سائق القطار المصطدم بجرار حادث محطة مصر: "محدش بيسيب الجرار وينزل"

ads
كشكول

بالصور.. إجراء أول اختبار "اوبن بوك" ببنى سويف الأزهرية

«مرتجي» تشهد تسليم شنط اليونيسيف لطلاب المدارس بشمال سيناء

تعينات جديدة بكلية تمريض جامعة عين شمس

اتحاد طلاب شمال سيناء يشارك في مناقشة جدول امتحانات الثانوية

أسيوط الأزهرية تبدأ تفعيل مبادرة لمساعدة مرضى الكلى فى الصعيد

الأمصار

الجيش الوطني الليبي يسيطر على الحدود مع الجزائر وتشاد والنيجر

مقتل مدنى وإصابة 13 آخرين إثر تفجير إرهابي بالموصل

نتنياهويرد على اتهامه بالفساد: أنا ضحية حملة "اضطهاد سياسية"

وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على تقرير الأمم المتحدة: معاديا كاذبا ومتحيزا

المدعى العام الإسرائيلي يتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

عقب نجاح جولات ميجان وهارى.. مستشار العائلة الملكية يستقيل

سيدة تتبرع بجسدها بعد الوفاة والأطباء يقطعونه إلى 27 ألف قطعة

الصحة

دراسة بريطانية: احذروا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎