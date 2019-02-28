إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة "توك توك" بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق بياض العرب اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف.



ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين وهم "أحمد مجدي صلاح" (12 سنة، طالب) ومقيم بمركز أطفيح التابع لمركز الجيزة مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"مجدي صلاح عبد الحكيم" (45 سنة، عامل) مصاب جروح وسحجات بالجسم، و"جمال عبد العاطي سالم" (13 سنة، طالب)، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج.



كما نقلت سيارات الإسعاف محمد فؤاد أحمد السيد 33 سنة عامل ومقيم بمركز اطفيح التابع لمركز الجيزة مصابا باشتباه مابعد الارتجاج، وليد محمود عبد العزيز 45 سنة ومقيم بمدينة المحله الكبرى حكم كره قدم مصابا بجروح وسحجات بالجسم جمال مصطفى الجندي 35 سنة ومقيم بمحافظة الغربية مصابا باشتباه مابعد الارتجاج إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



